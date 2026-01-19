ローソンは1月20日より、「チョコレートソースに溺れるふわふわパンケーキ」を発売する。「チョコレートソースに溺れるふわふわパンケーキ」は、メレンゲをたっぷりと使用したふわふわ食感が特徴のパンケーキ。電子レンジで温めるとたっぷりのチョコレートソースが広がるという。価格は、286円。