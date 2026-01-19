「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUPは、東京都生活文化局とともに「キッザニア東京」（にて、2023年から3年連続で、期間限定「アンコンシャス・バイアス ウィーク」を開催している。2025年度は、10月31日〜11月６日の期間にイベントを行い、期間中の来場者を対象としたアンコンシャス・バイアスに関する「投票アンケート」も実施した。女の人に向いていると思う仕事はありますか?女の人に向いていると思う仕事はあるか聞い