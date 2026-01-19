インパクトジャパンは1月19日、中間管理職向け研修プログラム「ENHANCE」をリリースする。ENHANCE_コンセプト同プログラムは管理職の負担増が課題となる中、日々の業務プロセス自体を部下育成の場へと変え、組織力を高めることを目的に開発した。プログラムのコンセプトは「流れに乗って磨かれる」。管理職への昇進は転職に匹敵する大きな転換であり、同社ではキャリアチャレンジについて、困難とやりがいが混在する「急流下り」に