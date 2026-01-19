HBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が、本日1月19日（月）U-NEXTにて独占配信開始。また、杉田智和＆釘宮理恵による日本語吹替版も配信決定！ 『ゲーム・オブ・スローンズ』前日譚『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が小規模でも魅力的な理由