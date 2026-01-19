『SHERLOCK／シャーロック』シリーズの天才探偵から、『ドクター・ストレンジ』シリーズのヒーローまで、その確かな演技力と知的でダンディな魅力により多くのファンを魅了し続けているベネディクト・カンバーバッチ。彼が主演を務め、自らプロデューサーまで買って出た最新作『フェザーズ その家に巣食うもの』（原題：The Thing with Feathers）が、3月27日（金）より全国公開されることが決定。あわせて、場面写真と特報映像が