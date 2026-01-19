ブルボンは1月21日〜3月18日、東京駅一番街の「東京おかしランド」に、特別なアルフォートを取り扱う「大人のアルフォートSHOP」をオープンする。営業時間は、9：00〜21：00。大人のアルフォートSHOPブランドカラーの青を基調とした落ち着いた雰囲気の店舗では、アルフォート史上初となるお酒を組み合わせた特別な商品を展開する。「大人のアルフォートアソートワイン」(800円)は、ワインの粉末酒を加えたチョコレートを、「大人の