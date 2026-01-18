9年の時を経て戻ってきた傑作スパイドラマ『ナイト・マネジャー』シーズン2が配信開始されたが、第3話のラストで起きたドンデン返しについて、主演のトム・ヒドルストンが語っている。（※これ以降はシーズン2第1〜3話のネタバレを含みます） 『アストリッドとラファエル』英国リメイク