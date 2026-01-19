PLANTは1月29日まで、恵方巻の予約受付を、SUPER CENTER PLANT全店およびネットオーダーで受け付けている。恵方巻のラインナップ今年の恵方巻には、一年の幸福を願う「ご祈祷海苔」を使用し、中トロや生サーモンを盛り込んだ「極太巻」や、境港直送の紅ずわい蟹を贅沢に使った「お手頃サイズの境港直送 紅ずわい蟹三昧巻」、人気の太巻をハーフサイズでセットにした「厳選太巻3種セット」などを取りそろえる。予約特典として、PLAN