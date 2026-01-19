ジョルダンは1月29日〜2月28日、北海道・上川管内の路線バスとJR北海道の一部区間が乗り放題となるモバイルチケット「かみくるパス」を販売する。かみくるパス同事業は、北海道上川地域公共交通活性化協議会が、JR富良野線連絡会議と共同で実施するもの。今年度は新たに約70施設の優待特典を付与し、多言語対応も拡充することで訪日外国人観光客の利便性を高めている。チケットは「乗換案内」アプリで購入できる。バスは上川管内の