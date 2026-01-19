浦和レッズはJ１百年構想リーグに向けて、恒例の沖縄キャンプを行なっている。優勝クラブにはACLエリートの出場権が与えられる大会とあって、世界にもつながるアジアのステージに立つために、シーズン移行前の特殊な大会でも、タイトルを本気で獲りにいくのが、浦和のミッションだ。再任３シーズン目となるマチェイ・スコルジャ監督も、チームを進化させるために前からの守備やビルドアップのアップデートに取り組んでいる。１