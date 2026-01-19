「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)では、青森の四季を楽しめる特別企画を実施している。雄大な氷柱の絶景が広がる、奥入瀬渓流の氷瀑の名所「馬門岩」(2月中旬頃の様子)2025年11月、同社は青森県での運営を開始して20周年を迎えた。これを記念し、「青森屋」「奥入瀬渓流ホテル」「界 津軽」の3施設では、2026年10月までの1年間にわたり、「愛あふれる、青森旅へ!」をテーマに特別企画を実施している。星野リ