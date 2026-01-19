久保建英を擁するレアル・ソシエダは、現地１月18日に開催されたラ・リーガ第20節で、首位のバルセロナをホームに迎え、２−１で勝利を収めた。この試合でアクシデントが発生したのが66分だ。カウンターでスプリントした際に左足のハムストリング付近を痛めた久保がピッチに倒れ込み、起き上れないまま、ストレッチャーに乗せられて交代を余儀なくされたのだ。日本代表の主力の負傷に、日本の朝が騒然となったなか、韓国のメ