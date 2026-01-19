双日テックイノベーションは1月13日、17年にわたり運営してきた技術拠点「NET Frontier Center」を全面改修し、「STech I Pier One(ピアワン)」(東京都江東区東雲)としてオープンした。「STech I Pier One(ピアワン)」エントランス同施設は、生成AIの普及など急速なビジネス環境の変化に対応するため、従来のソリューション単体での提供から脱却し、多様な技術を組み合わせて顧客の価値創造を支援する戦略的技術センターとして位置