サステナブル・イノベーションズは1月15日、個人の内面で生まれる意味が社会価値へと変わるプロセスを一貫して探索するPoC型サービス「意味循環PoC」を開始した。意味循環PoC全体概要図同社ではこれまで、創造的な思考プロセスを支援する創造型AIシステムとして、「意味創造推論AI」「社会的価値創造推論AI」を提供してきた。今回開始したサービスは、それらを実践の場で活用し、意味がどのように生まれ、社会へと還元されていく