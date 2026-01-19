嵐の公式Instagramが更新され、2008年11月にリリースされた「Beautiful days」のジャケット写真が公開された。 【写真】 嵐「Beautiful days」ジャケ写【動画】 嵐「Beautiful days」MV ■嵐「Beautiful days」ジャケット公開 「Beautiful days」は、2008年10月期に放送された、二宮和也主演のTVドラマ『流星の絆』（TBS系）の主題歌。 公開されたのは「Beautiful days」通常版のジャケットで、ブラウンを基調とした衣装