白石麻衣が自身のInstagramを更新し、ファン待望の『白石麻衣 2026年カレンダー』オフショットを続々と公開している。 【写真】白石麻衣が柔らかな日差しの中で見せる美麗スマイル ■柔らかな日差しの中での美麗スマイル＆花越しの可憐な横顔 『白石麻衣 2026年カレンダー』のオフショットやアザーカットを連日公開している白石。 本投稿は、キラッと輝く魔法の杖の絵文字を添えて1枚の写真を披露した。柔ら