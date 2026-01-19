19日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前週末清算値比400円安の5万3660円で取引を終えた。出来高は2万8015枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては76.43円高。 株探ニュース