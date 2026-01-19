19日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前週末清算値比9ポイント安の3659.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万1309枚だった。この日のTOPIXの現物終値3656.4ポイントに対しては3.10ポイント高。 株探ニュース