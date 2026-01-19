19日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比35ポイント安の3万2925ポイントで取引を終えた。出来高は4033枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2924.76ポイントに対しては0.24ポイント高。 株探ニュース