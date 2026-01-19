19日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比16ポイント高の735ポイントで取引を終えた。出来高は5546枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値748.44ポイントに対しては13.44ポイント安。 株探ニュース