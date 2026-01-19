19日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比13ポイント安の2034ポイントで取引を終えた。出来高は414枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2050.34ポイントに対しては16.34ポイント安。 株探ニュース