19日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝157円81銭前後と、前週末午後5時時点に比べ35銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円51銭前後と16銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース