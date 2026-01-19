ドジャースは2024、25年と球団史上初の2年連続ワールドシリーズ制覇を達成。今オフには、エドウィン・ディアス投手とカイル・タッカー外野手というフリーエージェント（FA）の目玉を獲得し、3連覇に向けた準備を着々と進めている。そんな中、MLB公式サイトは18日（日本時間19日）に公開した記事で、2026年シーズンのドジャースに作用する「4つのポジティブな要素」を特集している