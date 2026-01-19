2026年1月17日、観察者網は、高市早苗首相の言動に伴う日中関係の悪化により、日本の医療界で中国からの医薬品供給が途絶えることへの懸念が高まっているとする香港メディアの報道を報じた。記事は、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道を引用する形で、中国政府が軍民両用製品の対日輸出規制強化を決定したことを受けて日本国内の一部で動揺が広がっており、特に日本の医療関係者の間では、抗生物質や医薬品原料を輸