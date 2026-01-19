NATO（北大西洋条約機構）のマルク・ルッテ事務総長は現地時間の1月18日、「今日、米国のトランプ大統領とグリーンランドおよび北極の安全保障情勢について意見交換を行った。NATOは今後も引き続き、米国との話し合いを推進していく」とソーシャルメディアに投稿しました。ルッテ事務総長はまた、近く開催されるダボス会議（世界経済フォーラム年次総会）でトランプ大統領と会談する予定だと明らかにしました。一方、トランプ大統