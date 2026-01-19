スペイン南部のコルドバで1月18日、マラガ発・マドリード行きの高速列車が脱線し、反対方向から走ってきたマドリード発・ウエルバ行きの高速列車と衝突し、対向列車も脱線しました。事故で少なくとも21人が死亡し、負傷者は100人を超え、うち少なくとも30人が重傷を負っています。サンチェス首相は「深い悲しみの夜だ」とSNSに投稿しました。（提供/CRI）