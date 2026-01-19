2026年1月1日付で、社名を変更した株式会社ゼネラル（旧・富士通ゼネラル）が、新たな体制での事業方針などについて説明した。ゼネラルの増田幸司社長は、「新社名は原点回帰でもある。技術や強みを、より生かすことができるようになる。ワクワク感を持ってスタートしている」と前置きし、「パロマ・リームホールディングスの1社として、日本発のモノづくり革新により、新たなイノベーションに挑戦し、日本をより元気にしたいと語