国会では先ほど、立憲民主党と公明党が設立した「中道改革連合」の基本政策が発表されました。食料品にかかる消費税はゼロにするということです。立憲民主党本庄知史 政調会長「生活者ファーストを政治の原点に据えて、平和を守る人間中心の社会の実現を目指す。食料品の消費税ゼロや社会保険料負担の低減ということを実行してまいります」中道改革連合が発表した基本政策は、「生活者ファーストの政治の実現」などを掲げて