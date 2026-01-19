中島大祥堂は1月13日、新商品「丹波大納言小豆あんバターケーキ」を、中島大祥堂各店舗およびオンラインショップで発売した。「丹波大納言小豆あんバターケーキ」は、プレーンとショコラの2種を用意する同商品は、希少な「丹波大納言小豆」を贅沢に使用し、バター100%のフィナンシェ生地と合わせた、素材本来の味わいを楽しめるスイーツ。丹波大納言小豆は、国内生産量の1%未満という希少価値を持ち、粒の大きさと風味の強さが特徴