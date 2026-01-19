熊本市役所の新しい庁舎の概算工事費が880億円を超える見込みであることが分かりました。 【写真を見る】【独自】熊本市役所の新庁舎概算工事費が膨らみ880億円超か これまでは土地取得費と解体費を加わえた事業費として「約616億円＋α」とされていました。 熊本市は、本庁舎を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に建て替える方針を示しています。