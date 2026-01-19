お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、解散総選挙を巡る政局の動きに率直な意見を述べた。番組では、高市早苗首相による衆院解散の大義についてスタジオで議論。自維政権に対する信を問うことが大義になるのか、高市内閣の支持率が高いうちに解散に打って出る政権の思惑などが話し合われた。また、各党が公約に打ち出すとみられる消費減税に