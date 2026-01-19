ハウスコムは1月15日、「20代の通勤事情と住まい選びに関する調査」の結果を発表した。調査は2025年12月8日〜12月11日、週3日以上都内オフィスに出勤する一人暮らしの20代の男女369名を対象にインターネットで行われた。○現在の住まいを選ぶ際に最も優先したこと都内で働く一人暮らしの20代の住まい選びにおいて、依然として大きな判断軸となっているのが「通勤時間」。実際に、現在の住まい(エリア)を選ぶ際に最も優先したことと