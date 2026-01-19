高市首相は、19日午後6時から記者会見で衆議院の解散を正式に表明する方針です。高市首相はこの週末も公邸から動かず、解散に向けた準備をしていたとみられます。ある首相周辺は「納得いく説明になるかが選挙戦を左右するだろう」と話しています。高市首相は午後6時から首相官邸で会見し、通常国会の冒頭23日に衆議院を解散すると正式に表明します。解散する理由やなぜこの時期を選んだのかなどを説明する考えです。また、維新との