村の駅が運営する「伊豆・村の駅 ラスカ熱海店」(静岡県熱海市)は1月10日から、体験型イベント「毎週ワクワク！お楽しみカーニバル」を開催する。期間は2月1日まで。毎週ワクワク！お楽しみカーニバル地元客や熱海桜・梅まつりを楽しむ観光客に向け、わなげ・ルーレットなど家族で楽しめるイベントを実施する。1月17日・18日は、輪を投げて入った場所に合わせた季節の野菜・くだものを獲得できる「野菜わなげ」(216円)を行う。20日