ローソンは1月20日より、ゴディバとコラボレーションしたウチカフェスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて発売する。ローソンUchi Café×GODIVA ドゥーブルショコラまずは、クッキーガトーショコラ、チョコレートホイップ、生チョコレートクリームを重ねたショコラケーキ「ドゥーブルショコラ」。価格は486円となっており、沖縄エリアでは発売されない。ローソンUchi Café×GODIVA ショコラロールケーキ続いて、濃厚な