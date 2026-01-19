レインズインターナショナルが展開する「牛角」は1月21日より、「焼肉酒場セット」(2,178円)を平日限定のグランドメニューとして導入する。「焼肉酒場セット」(2,178円)「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」という近年のトレンドを受け、昨年11月に期間限定で販売した同メニューは、想定の約1.4倍となる注文人数を記録。また、「2時間飲み放題」における飲料の注文数は1人あたり平均6杯となり、焼肉を"お酒のアテ"とし