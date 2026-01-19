OriginalSelf¤Ï1·î15Æü¡¢¡ÖÉû¶È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¹ñÆâ¼çÍ×Éû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(HiPro Direct¡¢Skill Shift¡¢¥µ¥ó¥«¥¯)¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯2·î¡Á2026Ç¯1·î¤Î¸øÊç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ç¡¼¥¿932·ï¤ª¤è¤ÓÀ®Ìó°Æ·ï23·ï¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¡¦½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£OriginalSelf¡ÖÉû¶È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¼çÍ×3ÇÞÂÎ¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù35Ëü¿Íµ¬ÌÏ(¿ä·×)¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Î¿Íµ¤°Æ·ï¤Ë¤Ï1¤Ä¤ÎÊç½¸¤Ë50¡Á100Ì¾¤Î±þÊç¤¬»¦