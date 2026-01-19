こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年1月19日は、コンパクトで軽量ながら18Vのパワフル性能を備え、DIYからちょっとした現場作業まで活躍するハイコーキの「インパクトドライバー FWH18DA」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DA 2.0Ah バ