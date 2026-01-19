moomoo証券は、「投資とNISA活用に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年10月28日〜11月30日、「moomoo証券ストア 表参道」店に来店した個人投資家2,311名を対象に、アンケート形式にて行われた。新NISAの利用状況まず、新NISAの利用状況を尋ねたところ、実に85.6%が「現在利用している」ことが判明。また、その過半数(52.0%)が「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用しており、開始からわずか2年で、「持っていて当たり