大人になっても、かわいいアイテムには心がときめくもの。そんな気持ちをしっかり満たしてくれそうなのが、【セリア】のキャラポーチです。サンリオやディズニーの人気キャラクターが、大人世代にも取り入れやすいデザインで登場中。バッグの中に忍ばせるだけで気分が上がりそうな「激かわキャラポーチ」、ハシゴしてでも欲しくなるかも。ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。 クリアなビニール素材