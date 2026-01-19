３児のママでタレントの小倉優子が18日、自身のインスタグラムを更新。三男とカレーを作ったことを伝えた。 【写真】小さなシェフの一生懸命さが伝わってくる愛情たっぷりのカレー作り 小倉は「今日は、三男が3回目のカレー作りに挑戦しました！作り方を覚えていて、頼もしかったです」とつづり、「包丁はまだ見ていてドキドキしますが、お料理をすると手先が器用になるかなぁ！なんて思っています♪