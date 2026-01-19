ムロツヨシと佐藤二朗がダブル主演を務める福田雄一監督作『新解釈・幕末伝』のヒットを受け、ムロと福田監督が、監督が監督の出身地である栃木県・小山市で1月17日にティーチイン舞台あいさつを行った。【写真】福田雄一監督の出身地である栃木県・小山市に凱旋！「2026年も幕末伝！ティーチイン」の様子「幕末」とは、今からおよそ150年前、江戸時代の終わりから明治時代の始まりにかけてを舞台とする、日本の歴史が大きく