1月17日に行われたテレビアニメ『メダリスト』第2期先行上映会にて、劇場版の制作が発表された。シリーズ初となる劇場版は2027年に公開予定。劇場版では、1月24日より放送開始となるテレビアニメ第2期（テレビ朝日系／毎週土曜25時30分）のその後のストーリーが描かれる。併せて、第2期のキービジュアル、第2期1話目となるscore14のあらすじ、先行カット、予告映像も公開された。【動画】1.24放送開始！テレビアニメ『メダリス