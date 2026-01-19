卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さん（３２）が、１８日に千葉・ららアリーナで行われたミラノ・コルティナ五輪の日本選手団壮行会に出席。その姿にネットはくぎ付けになった。フジテレビ系「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任した石川さん。式典には明るいベージュのパンツスーツで登壇し、さわやかな笑顔を見せた。終了後は自身のインスタグラムで「ミラノ・コルティナ