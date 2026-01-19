農業法人倒産稲作や畜産を営む農業法人の倒産件数が2025年は103件に上り、記録が残る1989年以降で過去最多となった。東京商工リサーチが19日までに明らかにした。円安による資材価格の高騰や人件費の上昇が経営を圧迫した。小・零細企業が目立った。これまでの最多は24年の87件で、大幅に上回った。理由は「物価高」が20件。「人手不足」は14件だった。資本金1千万円未満が82件と約8割を占めた。担当者は「原材料費が上昇して