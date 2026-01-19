女優の新木優子（32）が19日までにインスタグラムを更新。BLACKPINKのJISOO（ジス、31）とのツーショット写真を投稿した。新木は「#blackpink#deadline」とコメントし、ジスとのショットを公開した。新木とジスは、ともにミニスカートを着用し脚線美を披露。にっこりと寄り添い、笑顔を浮かべている。この投稿にフォロワーからは「ひぃ!!!推しと推しが」「ワールドクラスの美しさですね」「女神と女神」「姫たち」とコメントが寄せ