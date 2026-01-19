タレント江口ともみ（57）が、19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。芸能界入りのきっかけを明かした。父親が会社役員というお嬢さま育ちだったという江口は「私立の学校に幼稚園からずっと短大まで行っておりましたので。普通にね、商社に入って結婚してっていうことをイメージしていたと思うんですけども…」と打ち明けた。そして「ですけども、学生時代に英語演劇部という演劇をやっていたりしたん