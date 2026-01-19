3月の石川県知事選挙に出馬を表明している前の金沢市長・山野之義氏が公約を発表しました。関西と能登をつなぐ特急サンダーバードの復活や、奥能登での携帯電話の基本料金無償化を打ち出しました。金沢市内で18日、記者会見を開いた山野之義氏は「まっすぐ県民目線」をキャッチフレーズに掲げ、「信頼」と「政策」の両輪で県政を推し進めると強調しました。能登の復興支援策としては、和倉温泉行きの特急サンダーバード復活や、奥