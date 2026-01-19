20日(火)から日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。また、上空もかなり強い寒気が流れ込み、21日(水)ごろから日本海側の地域を中心に大雪のところがあるでしょう。大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。20日(火)午前9時の予想天気図です。北海道の西の海上に低気圧がありますが、北東へと進み、西高東低、冬型の気圧配置になる見込みです。21日(水)午前9時の予想天気図ですが