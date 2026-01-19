巨人の松本剛外野手が１９日、沖縄・伊江島で自主トレを公開した。移籍１年目のノルマとして「１３０安打＆１５盗塁」を自らに課した。２３年から伊江島での合同自主トレがスタート。例年、参加メンバーがシーズンの目標を立て、達成者には「松本賞」としてリーダーからご褒美が贈られる。自身の目標を問われた松本は「数字的な部分では１３０安打、１５盗塁を目標に掲げました。もうちょい高い目標を、と思うかもしれないです